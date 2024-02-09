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9 февраля, 13:53

Самсонова обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Людмила Самсонова.
Фото AFP

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ).

В четвертьфинале россиянка обыграла Барбору Крейчикову из Чехии в двух сетах — 7:5, 6:4.

Соперницей Самсоновой в полуфинале турнира станет победитель матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кристина Букша (Испания, LL).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — 7:5, 6:4

Теннис
Людмила Самсонова
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