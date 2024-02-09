Самсонова обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ).
В четвертьфинале россиянка обыграла Барбору Крейчикову из Чехии в двух сетах — 7:5, 6:4.
Соперницей Самсоновой в полуфинале турнира станет победитель матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кристина Букша (Испания, LL).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия, 8) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — 7:5, 6:4
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