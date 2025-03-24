Мирра Андреева уступила Анисимовой в третьем круге турнира в Майами
Российская теннисистка Мирра Андреева в матче третьего круга турнира в Майами уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту. На счету 17-летней россиянки 8 эйсой, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
В 1/8 финала Анисимова встретится с британкой Эммой Радукану.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Аманда Анисимова (США, 17) — Мирра Андреева (Россия, 11) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3
