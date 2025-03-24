Теннис
24 марта, 05:00

Мирра Андреева уступила Анисимовой в третьем круге турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче третьего круга турнира в Майами уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту. На счету 17-летней россиянки 8 эйсой, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В 1/8 финала Анисимова встретится с британкой Эммой Радукану.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США, 17) — Мирра Андреева (Россия, 11) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

Мирра Андреева
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Forz

    Каждое сообщение это еще больший показатель абсолютной некомпетентности в вопросе) Не имеет никакого значения, какое там было состояние Кудерметовой, важно то, что Андреева там играла вполноги и никаких проблем не испытывала. В матче с мандой был форс-мажор, из-за которого она не могла играть на должном уровне, и форс-мажор этот случился не из-за усталости, так как на следующий день она вообще без последствий играла парный матч, и в интервью это подтвердила. Такой форс-мажор может случиться в любой момент, и к сожалению не повезло, что он случился именно за 3 час до матча с мандой.

    29.03.2025

  • Иван Л.

    Играй Мирра на уровне своего нормального состояния, то у манды не было бы вообще шансов! По сути, мы говорим об одном. Просто ты не хочешь признать, что штаб Андреевой обосрался в этом моменте. Не она!

    25.03.2025

  • Иван Л.

    Ыкспердом ты себя мнишь, я только мнение высказываю, которое подтверждается тем, что происходит. Касаемо матча с Кудей, то вообще смех. Пример: посмотри сетбол Мирры на подаче Куди в первом сете. Кудя средне подаёт, Мирра плохо принимает - прямо по центру, крайне удобно для соперницы. Что делает Кудя? Содит хз куда. Этот матч показатель ужаса Куди в первую очекредь, бо она усердно не хотела брать то, что Мирра ей дарила даже. Ты вообще не понял о чём я. Мирра не решила и и не решала, что она устала. Наоборот! Детский максимализм гнал её играть! Но штаб должен был тормознуть и не допускать надрыва! Повторюсь, к Андреевой вопросов нет. Вопросы к штабу. И то, что она три часа рубилась, лично ей респект - это было по настоящему честно и спортвно с её стороны. НО, как ты и сам говорил, Аниська была сильнее иззза состояния Мирры! Я об этом же говорю, что девочка вынуждена была ковыряться на уровне Аниськи, а не играть на СВОЁМ уровне. Именно изза состояния, к коему привел надрыв.

    25.03.2025

  • Forz

    Кончита, хватит писать с твинка

    25.03.2025

  • Forz

    Ыксперд типа нашелся? Хорошо, ну-ка объясни тогда, что же это если она так устала, то Кудерметову вкатала в асфальт во втором круге, а потом еще день отдыхала, и вдруг в матче с мандой решила "ой, все, отдыхаю", а потом 3 часа рубилась?

    25.03.2025

  • Иван Иванов

    дырка дырявая, ты малолетка обоссаная

    25.03.2025

  • AlexM

    Мирре не расстраиваться, победы еще будут обязательно.

    24.03.2025

  • AlexM

    Без поражений не бывает побед, с верой и надеждой в Мирру!

    24.03.2025

  • Иван Л.

    Чел, я вижу ты настолько понимаешь, что противоречишь сам себе)) "Мирра была слабее в силу проблем со здоровьем" (с) Алё! Не в курсе, что проблемы возникают на фоне перегрузов гораздо чаще?

    24.03.2025

  • Иван Л.

    Ещё в матчах со Швентек и Сабой было заметно, что накапливается усталость и пауза напрашивается. И сняться никто не мешал. Обязательный-не-обязательный - чушь для клоунов. К самой спортсменке вопросов нет, она хочет играть и побеждать. Вопросы к "штабу", который не захотел дать ей необходимую паузу. А Мирра - молодец! Раз вышла, то играла и боролась как могла. По спортивному. Тоже ещё после победы над Сабой писал о паузе и то, что нельзя позволить Андреевой увязнуть в болоте нынешнего женского тура. Вот на этом турнире и конкретном матче "штаб" как раз и загнал её в это болото, в котором Мирре, в силу состояния, пришлось не играть на своём уровне, а ковыряться в трясине на уровне Анисимовой почти 3 часа!

    24.03.2025

  • Иван Л.

    "Штаб" решил, что бабло важнее - очень похоже, чтот так.

    24.03.2025

  • Atoms

    Что было бы и что будет, мы посмотрим в следующих матчах. А здесь обсуждение конкретно одно матча и вывод Ивана Л. точный, отдых нужен Мирре.

    24.03.2025

  • Gena34

    Это просто наизнос,тем более еще и парный разряд играть,зачем над собой так издеваться.

    24.03.2025

  • miker65

    Пока нет. А в конце года возможно да.

    24.03.2025

  • bvp

    Лишенец опять напакостил.

    24.03.2025

  • Forz

    Посмотрел все 3 часа (хотя блин надо было идти спать сразу). Обидно, что проиграла, но эту игру можно занести в актив хотя бы за то, что боролась, и мало что отдавала сама. При этом даже в таком неважном состоянии могла победить, подай на сет при 5-4, или сделай брейк при 1-0 в третьем. Ыксперды скажут что мол Анисимова играла хорошо, много забивала и пр. Проблема в том, что Мирра в силу плохого самочуствия ей давала это делать каждый второй розыгрыш. При этом виннеров у манды всего на 2 больше, а вот ошибок - на 15. Ну а что должно было быть в этом матче будь Мирра в нормальном состоянии наглядно показал второй сет. Ну и вселенная тут видимо вернула должок за РГ-24, и хорошо что он вернулся сейчас, а не на шлеме.

    24.03.2025

  • Forz

    Чел, ты нихрена не понимаешь, лучше ничего не пиши

    24.03.2025

  • AlexM

    Ничего страшного, поражение это часть спорта, теперь Мирре нужно отдохнуть. Она все равно лучшая!

    24.03.2025

  • Forz

    Хватит бред нести

    24.03.2025

  • Forz

    Была сильнее, верно, просто потому что Мирра была слабее в силу проблем со здоровьем. Что было бы будь она здорова видели во втором сете

    24.03.2025

  • shur

    Очень неудачгый день! Все проиграли! Ничего,это разгрузочная неделя.

    24.03.2025

  • cjlumb71

    Бабло

    24.03.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Кому он там нужен???

    24.03.2025

  • Dexterous

    Я не эксперт, но как мне кажется парные игры вообще только отнимают силы зазря. Ну и столько турниров подряд да еще и 2 полных выигранных - Мирра не железная! Отдыхай и с инстинктом снова в бой, Мирра!

    24.03.2025

  • Николай Шибаев

    Это поражение пойдет лишь на пользу,будет знать,что на нее уже настраиваются и игру изучают...

    24.03.2025

  • afino61

    с такими резами раби и сам к ним не поедет)) его вью заслужить надо))

    24.03.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Пора уже попросить Дональдушку выслать заказной бандеролью релоканта Раби на Родину.

    24.03.2025

  • afino61

    бабки,бабки,бабки)))

    24.03.2025

  • afino61

    это не ОН придумал... это из заголовка СЭ на прошлой неделе... реально с федерером эту девчулю сравнивали))

    24.03.2025

  • afino61

    сэнсэй , кто 1 "шутку" всё время повторяет , а это очевидно очепятка) выслал чутка пургена))

    24.03.2025

  • объективный Артём =)

    А Киз проиграла 140 или какой там ракетке. И шо по логике, которую ты придумал - та ракетка круче победительницы тбш? Уж скок раз пытаясь поумничать и презентовать свое уникальное "продыбаное" мнение - ты садишься в лужу. Как +- в каккее считается то уже выучил? А то твою "аналитику" по НХЛ тяжело читать, вспоминая эту твою оказию.

    24.03.2025

  • afino61

    раби кроссавчег)))

    24.03.2025

  • Бен Ричардс

    По логике некоторых здешних комментаторов теперь Анисимова сильнейшая теннисистка мира, а некоторым в СЭ она должна напоминать Федерера, Алькараса, Медведева и Шарапову, причем всех сразу, как неделю назад Андреева.

    24.03.2025

  • Михаил Т

    Рабинер сглазил

    24.03.2025

  • echo2011

    Журналисты немного отдохнут...

    24.03.2025

  • А Х

    или антисглазелина?))

    24.03.2025

  • Zohr Vad

    И ей по прежнему нечего терять. Отдых не помешает

    24.03.2025

  • Кот

    Характерный штрих - почти у всех юных спортсменов, очень рано вышедших на мировой уровень, проявляется нестабильность - это как коклюш в детстве у деток, не страшно, просто надо переболеть. Взрослей, Мирра !..

    24.03.2025

  • Спринт

    .. апосля все ощущчения навроде как бы верны ..**

    24.03.2025

  • VeryOldLazy

    Читалось. Небольшой перерывчик тока для вотки хорош)

    24.03.2025

  • Osokin L

    Было ощущение до матча, что проиграет. Ничего страшного. Надо отдохнуть.

    24.03.2025

  • TokTram_

    Очень неважная игра от Мирры. До 2:3 во втором сете - Мирра просто перекидывала мыя на ту сторону корта. Анисимова же играла крайне аграссивно, отсюда и множество ошибок Аманды, но и стоило Андреевой дать слабину - шли серии "гвоздей". Пара медтаймаутов в первом сете так же говорили, что Мирре, минимум, некомфортно. Не хочется говорить о брейке в первом сеьте и тут же отдачей подачи под ноль. Не было игры. Игра была ровно три гейма после 3:2 во втором. Анисимова подсела, Мирра же вошла в ритм. И всё убили нервы при 1:0 и двух брейк-пойнтах в третьем сете.Мирра так резко психанула, не забрав тот гейм (могла же!), что на нервах тут же сдала свою подачу. Видно было, как поосто кипит.Потом взяла себя в руки, но - поздно. Анисимова почуяла кровь и вернулась в игру. Мирра сама её вернула.

    24.03.2025

  • Soliton Оренбург

    Не потянула третий турнир подрчд. Ну бывает, она и без этого большая умница. Выдала супер отрезок. Zаеца пока нет с нами. В больничке сейчас завтрак

    24.03.2025

  • Soliton Оренбург

    да, это обсалютно неотвратимо А игорьяклич пущай едет к зеленскому на интервью. Госдеп ему организует

    24.03.2025

  • nikola mozaev

    Абсолютно равный матч, в котором больше повезло Анисимовой. Мирра обидно отдала первый сет, ведя 5-4 с брейком. Во втором Андреева была сильнее, а на третий ее не хватило.

    24.03.2025

  • Иван

    очень долгая удаленка что-то)

    24.03.2025

  • Алексей Х

    Выслал Мирре пачку Антисглазилена))

    24.03.2025

  • Иван Л.

    Мирра просто играла плохо. В "чужой" теннис. С короткими, удобными для соперницы приёмами, с нелепыми подставками, с поспешными, "сырыми" решениями. Ноги не подходят к мячу нормально, голова ужё плывёт, руки срывают удары. Этот турнир очевидный перебор.

    24.03.2025

  • Алексей Х

    Я попрошу! Это "журналист на удаленке":rofl:

    24.03.2025

  • Иван Л.

    Просто безобразное решение играть этот турнир. Очевидно, что нужна была передышка. Ещё хорошо, что хоть так закончилось, а не прошла дальше, где вообще можно было б порваться. Зачем превращать теннис для девчонки в мучение? Не готова была играть и эта неготовность позволила Анисимовой навязать свой примитвно-агрессивный стиль с кучей взаимных ошибок. На износ. Куча двойных, куча невынужденных, куча просто отданных мячей и эмоциональная выхолощеннность. Зачем всё это надо было организовывать?

    24.03.2025

  • Грег Хаус

    Хвалили, хвалили - и сглазили

    24.03.2025

  • krinf15

    Насчёт "справедливо" я бы поспорил, ведь с третьего гейма первого сета Мирра играла через боль... :man_shrugging:

    24.03.2025

  • Atoms

    Все справедливо, Аманда была сильнее! Не день Мирры сегодня, но все равно спасибо за борьбу!

    24.03.2025

  • Алексей Х

    Третий турнир подряд уже не потянула(. Ничего страшного, передохнуть и дальше в бой!

    24.03.2025

  • Алексей Х

    На счету 17-летней россиянки 8 эйсой === Спасибо, сэнсэй)

    24.03.2025

  • Иван

    проклятье беженца работает.

    24.03.2025

  • krinf15

    Очень-очень искренне жаль! Миррочке - только выдержки и здоровья! (кто смотрел - тот понимает о чём я)

    24.03.2025

