Мирра Андреева уступила Анисимовой в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче третьего круга турнира в Майами уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту. На счету 17-летней россиянки 8 эйсой, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В 1/8 финала Анисимова встретится с британкой Эммой Радукану.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США, 17) — Мирра Андреева (Россия, 11) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3