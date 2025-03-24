Теннис
24 марта, 01:28

Калинская уступила Пегуле в третьем круге турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
Анна Калинская.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

Российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге турнира в Майами уступила американке Джессике Пегуле со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В 1/8 финала Пегула встретится с украинкой Мартой Костюк.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 4) — Анна Калинская (Россия, 32) — 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:2)

Анна Калинская
Джессика Пегула
  • Из Алматы

    Вот это "чуть-чуть", которого не хватает Анне, и отделяет топовых спортсменок от остальных...

    24.03.2025

  • batog

    Аня надо с братом в спортзале физику подкачать! Не хватает силенок на 2 сета, а на три тем более.

    24.03.2025

  • Иван Л.

    Итог печальный. Игра достойная большей частью. Хотя ошибок нелепых многовато. В концовке плюхнулась на пятую точку и дальше не смогла справиться с агрессией Пегулы. Ну может же играть Анюта! Правда редко это делает.

    24.03.2025

  • Atoms

    Посмотрел матч Калинки и осадочек остался. По теннисному интеллекту Анна точно выше многих в туре и выиграть может у любой теннисистки, что и показал 1-й сет, но затем откровенная апатия к происходящему на корте, как во 2-м сете с отдачей своих подач под ноль. А в 3-м хотела бы вернуться в игру и до тай-брейка дошла, да Пегула не дала, хотя и Джессика ничего особо не показала, кроме мощных ударов слева. Но, как говорится, интеллект к счету на табло не пришьешь. Очень досадно.

    24.03.2025

