Калинская уступила Пегуле в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге турнира в Майами уступила американке Джессике Пегуле со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В 1/8 финала Пегула встретится с украинкой Мартой Костюк.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 4) — Анна Калинская (Россия, 32) — 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:2)