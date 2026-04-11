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11 апреля, 20:40

Андреева призналась, что не нервничает перед финалом турнира в Линце

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями перед финалом турнира в Линце.

В полуфинале турнира 18-летняя спортсменка обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:4, 6:1.

«Когда я впервые выходила в финалы турниров, я чрезвычайно нервничала, даже не представляете, как сильно. Но здесь почему-то я чувствую себя расслабленной. Не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что с самого начала турнира для меня ничего кардинально не меняется. Сейчас я вообще не нервничаю. Но, может быть, это придет завтра», — цитирует теннисистку ТАСС.

В финале Андреева встретится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Матч состоится 12 апреля.

Мирра Андреева.Андреева в финале турнира в Линце: не оставила шансов румынке Русе и может выиграть второй титул в сезоне

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Теннис
Мирра Андреева
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