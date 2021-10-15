В Федерации тенниса России опровергли информацию о том, что Медведев не сыграет на Кубке Кремля

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Даниил Медведев не сыграет на Кубке Кремля, а его место в сетке займет Микаэль Имер. Ранее об этом сообщил Twitter-аккаунт «Entry List Updates».

«Эта информация является интерпретаций его комментария после завершения игры на Индиан-Уэллсе. Он должен определиться исходя из того, как он себя чувствует и насколько готов. Медведев изначально так и говорил, тут нет ничего нового. Просто происходит постоянно тиражирование и обсуждение давно известной информации. Точно станет известно по Медведеву до того момента, как будет сделана сетка. У нас есть тренеры-коллеги, которые обсудят все с Медведевым. Понятно, что сезон тяжелый. Даниил — выдающийся спортсмен. Не надо никак интерпретировать слова Медведева. И добавлять к ним что-то тоже не стоит», — сказал Селиваненко «СЭ».

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.