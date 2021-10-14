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Бывший тренер Шараповой предупредил специалистов о невыгодности работы с Радукану

Экс-тренер Шараповой рассказал, почему специалистам невыгодно соглашаться на сотрудничество с Радукану
15:19
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Бывший тренер Марии Шараповой Майкл Джойс рассказал, почему специалистам невыгодно соглашаться на сотрудничество с 18-летней британкой Эммой Радукану.

«Это заявление мне не понравилось. Если у тебя хороший тренер, все будет работать как надо, следует об этом подумать, чтобы продолжить с ним сотрудничество. Зачем нужен тренер с большим именем? Следующему тренеру придется непросто с ней», — цитирует Джойса The Sun.

Ранее теннисистка сенсационно победила на US Open. После этого она объявила о желании сменить тренера, так как ей понадобился более опытный специалист.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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