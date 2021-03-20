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Кафельников прокомментировал победу Карацева на турнире ATP в Дубае

19:42
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире ATP в Дубае (ОАЭ). В финальном матче россиянин обыграл южноафриканца Ллойда Харриса (6:3, 6:2).

«Аслан — молодец, — сообщил Кафельников «СЭ». — Я искренне рад за него. Это абсолютно заслуженная победа. Колоссальная работа, которую он провел, дала свои плоды. Здесь все закономерно. Что будет дальше? Все будет зависеть от него. Как будет работать, как тренироваться, так и будут результаты».

Карацев после победы над Харрисом стал 27-й ракеткой мира. В феврале он занимал еще 114-ю строчку рейтинга ATP.

(Артем Бухаев)

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