Чакветадзе считает, что игроки первой десятки теперь будут опасаться Карацева

Экс-пятая ракетка мира и спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» новость о том, что российский теннисист Аслан Карацев взял свой первый личный титул на турнире ATP в Дубае.

«Сегодня была абсолютно менее интенсивная игра, чем в полуфинале. Такое было впечатление, что они с Рублевым в предыдущем матче разыграли титул. Сегодня Карацев смотрелся намного сильнее, никаких шансов на победу Харрису не давал. У него было три тяжелых трехсетовых матча на этом турнире: с Синнером, с Сонего тоже попортил нервы, и с Рублевым, наверно, самая сложная встреча. Победа над Андреем — знаковая для Аслана, потому что Рублев давно показывает высокие результаты, а Карацев и старше, и грает достаточно давно, хорошо друг друга знают, но результатов до этого года не было таких ярких. Наконец, свершилась», — сказала Чакветдзе «СЭ».

Чакветадзе считает, что победа в полуфинале над Рублевым придала силы Карацеву. Она добавила, что уверенностью он зарядился на целый сезон.

«Карацев нашел свою игру, знает, как выигрывать матчи у более сильных соперников и верит в свои силы. С учетом того, что у него очки с прошлого года почти не горят, будет в топ-20 точно. Игроки первой десятки теперь будут опасаться Карацева, потому 8-ю и 9-ю ракетку мира он обыграл, значит, и остальных может», — добавила Чакветадзе.

20 марта Аслан Карацев одолел Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2, в понедельник россиянин официально станет 27-й ракеткой мира. В феврале он занимал 114-ю строчку рейтинга ATP.

(Екатерина Звенигородская)