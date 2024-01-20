Веснина надеется, что Котляр не накажут за решение пожать руку Минчевой

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение украинской теннисистки Елизаветы Котляр пожать руку россиянке Владе Минчевой, несмотря на запрет от украинских властей.

Котляр поприветствовала Минчеву после поражения от россиянки в первом круге юниорского Australian Open.

«Очень надеюсь, что к Котляр не будет применено никаких санкций со стороны украинского правительства и что в скором времени мальчики и девочки будут жать друг другу руки. Все-таки спорт должен быть вне политики. Хорошие человеческие отношения должны победить», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На турнирах под эгидой ATP и WTA, а также турнирах «Большого шлема» теннисисты из Украины не пожимают руки представителям России и Белоруссии.

Ранее на Australian Open-2024 в одиночном женском разряде украинка Леся Цуренко и белоруска Арина Соболенко не пожали друг другу руки. Так же поступили в очном матче украинка Даяна Ястремская и представляющая Францию Варвара Грачева.