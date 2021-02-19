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Циципас прокомментировал поражение от Медведева в полуфинале Australian Open

14:49

Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения в полуфинале Australian Open от россиянина Даниила Медведева 19 февраля подвел итог встречи.

«У Медведева в игре есть все, чтобы стать топовым теннисистом. Он умный, подает почти как Изнер, на задней линии действует прекрасно. Очень здорово усложняет соперникам жизнь, играет очень умно. Интересно это наблюдать. Я не удивлюсь, если Медведев выиграет турнир», — заявил Циципас во время флеш-интервью после матча.

В решающей встрече в воскресенье, 21 февраля, Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).

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