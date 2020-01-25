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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев сыграет со Зверевым в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии

13:14
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Стал известен соперник россиянина Андрея Рублева по четвертому кругу Открытого чемпионата Австралии. Им стал представляющий Германию Александр Зверев, обыгравший испанца Фернандо Вердаско — 6:2, 6:2, 6:4

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 7) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:2, 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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