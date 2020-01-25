Рублев сыграет со Зверевым в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии
13:14
Стал известен соперник россиянина Андрея Рублева по четвертому кругу Открытого чемпионата Австралии. Им стал представляющий Германию Александр Зверев, обыгравший испанца Фернандо Вердаско — 6:2, 6:2, 6:4
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 7) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:2, 6:2, 6:4
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