Федерер победил Гаске и прошел в третий круг Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прошел в третий круг Уимблдона.

Во втором круге он победил француза Ришара Гаске со счетом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Следующим соперником Федерера станет Кэмерон Норри из Великобритании.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 6) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:1), 6:1, 6:4