Потапова проиграла 52-й ракетке мира Манейро на старте Уимблдона

28-я ракетка мира Анастасия Потапова, представляющая Австрию, проиграла испанке Джессике Бусас Манейро в первом круге Уимблдона — 2:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 17 минут.

Потапова ни разу не подала навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету ее соперницы, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA, ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге 23-летняя испанка встретится с украинкой Даяной Ястремской.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Анастасия Потапова (Австрия, 27) — 6:2, 6:3