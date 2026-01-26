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26 января, 17:26

Шелтон — о матче с Синнером: «Я буду готов, ради таких встреч мы играем в теннис»

Сергей Ярошенко

Седьмая ракетка мира Бен Шелтон прокомментировал предстоящий матч со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Australian Open-2026.

«Именно ради таких матчей мы и играем в теннис. Я хотел снова оказаться здесь, получить еще один шанс исправить то, что не получилось в прошлом году, и выложиться на полную. Как я уже говорил, я поставил перед собой много целей и многое нужно доказать. Надеюсь, вы придете через два дня. Я буду готов», — сказал теннисист в интервью на корте.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» в Австралии 23-летний американец обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. 24-летний Синнер в четвертом круге победил соотечественника Лучано Дардери со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2).

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Бен Шелтон
Янник Синнер
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