Свентек — о предстоящем матче с Рыбакиной: «Ее теннис великолепен»

Вторая ракетка мира полячка Ига Свентек прокомментировала предстоящий матч против представительницы Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Australian Open.

«Я бы не сказала, что история противостояний имеет значение. Даже когда кто-то из нас выигрывал, это всегда был тяжелый матч. Так что нет смысла задумываться, кто выиграл последние матчи или как это было. Каждый матч — это отдельная история. В каждом матче она была сильной. Ее теннис, безусловно, великолепен. Мне нужно быть готовой на 100 процентов, идти на риск и использовать свой опыт, а также знания, полученные в предыдущих матчах», — сказала Свентек на пресс-конференции.

В мачте четвертого круга 24-летняя Свентек обыграла австралийку Мэддисон Инглис со счетом 6:0, 6:3. Рыбакина победила бельгийку Элизу Мертенс (6:1, 6:3).

Матч между теннисистками пройдет 28 января.