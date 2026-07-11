Веснина назвала исторической победу Пушкаревой на юниорском Уимблдоне

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу российской теннисистки Анны Пушкаревой на юниорском Уимблдоне-2026.

В финале 17-летняя теннисистка победила 15-летнюю китаянку Сунь Синьжань со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 20 минут.

«Это историческая победа. Особенная победа, победа на Уимблдоне. Это всегда стоит особняком. Поздравляю Анну. Для нее это долгожданный результат», — сказала Веснина «СЭ».

Пушкарева является уроженкой Владивостока. Она занимает 1015-е место в рейтинге WTA.