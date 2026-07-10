Зверев впервые в карьере вышел в финал двух турниров «Большого шлема» за год

Немецкий теннисист Александр Зверев победил британца Артура Фери в полуфинале Уимблдонского турнира — 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Третья ракетка мира впервые в карьере вышел в финал двух турниров «Большого шлема» за год. 7 июня Зверев победил итальянца Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос».

Ранее немец выходил в финал US Open-2020, «Ролан Гаррос» — 2024 и Australian Open-2025.

В матче за трофей «мейджора» в Лондоне его соперником станет победитель встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.