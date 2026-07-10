Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Зверев впервые в карьере вышел в финал двух турниров «Большого шлема» за год

Руслан Минаев

Немецкий теннисист Александр Зверев победил британца Артура Фери в полуфинале Уимблдонского турнира — 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Третья ракетка мира впервые в карьере вышел в финал двух турниров «Большого шлема» за год. 7 июня Зверев победил итальянца Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос».

Ранее немец выходил в финал US Open-2020, «Ролан Гаррос» — 2024 и Australian Open-2025.

В матче за трофей «мейджора» в Лондоне его соперником станет победитель встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
Читайте также
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
«Этот вечер запомнится навсегда». Марченко оформил первый хет-трик в «Торонто», но винит себя в поражении
Даку становится своим, Помазун провалил шанс вытеснить Максименко, а новый контракт не идет на пользу Барко. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Чернышева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Чернышева
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Синнер и Алькарас vs Зверев, Медведев, Рублев и другие
Медведев не справился с усталостью и молодым соперником. Ходар выбил его в полуфинале Шанхая
Медведев уступил испанцу Ходару в полуфинале турнира в Шанхае
Зверев проиграл Давидовичу-Фокине в полуфинале «мастерса» в Шанхае
Медведев рассказал, когда впервые узнал о Ходаре: «Его победа над Тьеном была сенсацией»
Рафаэль Ходар — Даниил Медведев: подача поможет россиянину в противостоянии с испанцем
Джокович примет участие в турнире в Базеле впервые за 15 лет
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Посещаемость Уимблдона в 2026 году достигла рекордной отметки
Хачанов: «Уимблдон — особенный турнир. Единственная проблема — очереди за билетами»
Зверев выше Алькараса, Свентек — вне топ-5. Как изменился рейтинг после Уимблдона
Чесноков считает закономерной победу Синнера в финале Уимблдона
Синнер вернулся: защитил титул на Уимблдоне и доказал, что провал в Париже был скорее случайностью
Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Зверев обошел Алькараса и стал вторым
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зверев в трех сетах обыграл Фери и стал первым финалистом Уимблдона

Зверев обойдет Алькараса и вернется на второе место в рейтинге ATP
Новости
RSS RSS
Все новости