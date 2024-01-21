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Сегодня, 11:35

Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open

Руслан Минаев
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева проиграла чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге Australian Open — 6:4, 3:6, 2:6. Матч длился 2 часа 1 минуту.

47-я ракетка мира Андреева за игру сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У 11-й ракетки мира Крейчиковой — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

16-летняя Андреева впервые в карьере выступила на Australian Open. Россиянка повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее Андреева доходила до четвертого круга на Уимблдоне-2023.

Крейчикова повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии, который она показала в 2022 году. Чешская теннисистка вышла в четвертьфинал и сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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