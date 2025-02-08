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8 февраля 2025, 20:20

У российских теннисистов указали национальный флаг в сетке турнира в Марселе

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

На официальном сайте турнира ATP 250 в Марселе напротив фамилий российских теннисистов указан национальный флаг.

В соревнованиях во Франции примут участие двое россиян: Даниил Медведев и Карен Хачанов. Оба начнут турнир со второго круга.

Сетка турнира в Марселе.
Фото Официальный сайт турнира в Марселе

Российские и белорусские теннисисты с 2022 года выступают в турнирах в нейтральном статусе, без национальных флагов, символики и гимнов. Ранее в матчах с участием россиян и белорусов не упоминалось название их стран, а на сайтах соревнований рядом с фамилиями спортсменов, где указывается национальный флаг, было пустое место.

Турнир в Марселе будет проходить с 10 по 16 февраля.

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Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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