У российских теннисистов указали национальный флаг в сетке турнира в Марселе

На официальном сайте турнира ATP 250 в Марселе напротив фамилий российских теннисистов указан национальный флаг.

В соревнованиях во Франции примут участие двое россиян: Даниил Медведев и Карен Хачанов. Оба начнут турнир со второго круга.

Сетка турнира в Марселе. Фото Официальный сайт турнира в Марселе

Российские и белорусские теннисисты с 2022 года выступают в турнирах в нейтральном статусе, без национальных флагов, символики и гимнов. Ранее в матчах с участием россиян и белорусов не упоминалось название их стран, а на сайтах соревнований рядом с фамилиями спортсменов, где указывается национальный флаг, было пустое место.

Турнир в Марселе будет проходить с 10 по 16 февраля.