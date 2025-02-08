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8 февраля 2025, 18:33

Де Минаур отдал Белуччи три гейма и вышел в финал турнира в Роттердаме

Руслан Минаев

Австралиец Алекс Де Минаур стал финалистом турнира в Роттердаме.

8-я ракетка мира в полуфинале обыграл итальянца Маттиа Белуччи в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 7 минут.

Де Минаур в матче за титул сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — 6:1, 6:2

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Алекс де Минаур
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