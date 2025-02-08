Де Минаур отдал Белуччи три гейма и вышел в финал турнира в Роттердаме
Австралиец Алекс Де Минаур стал финалистом турнира в Роттердаме.
8-я ракетка мира в полуфинале обыграл итальянца Маттиа Белуччи в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 7 минут.
Де Минаур в матче за титул сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — 6:1, 6:2
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