Алькарас победил Хуркача и вышел в финал турнира в Роттердаме
Испанец Карлос Алькарас обыграл поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
Матч длился 2 часа и 23 минуты. Алькарас сделал 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. У Хуркача — 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В финале Алькарас встретится с австралийцем Алексом де Минауром.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
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