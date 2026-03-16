Веснина — о поражении Медведева Синнеру: «Матч упущенных возможностей»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о поражении Даниила Медведева от Янника Синнера (6:7 (6:8), 6:7 (4:7)) в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Эту встречу можно назвать матчем упущенных возможностей. Казалось, что все так близко, а оказалось, что очень далеко. Даня не реализовал свои шансы. Не получилось довести дело до конца — преимущество 4:0 на тай-брейке во втором сете. Если бы Медведев вытащил Синнера на третий сет, то вполне были бы шансы. Янник, конечно же, в некоторых компонентах превосходил, но при этом Даня умеет бороться и находил выходы, чтобы доставить неудобства итальянцу. Я получила огромное удовольствие от просмотра матча! Было обидно, что не получилось перевести эту встречу в третий сет», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев потерпел пятое поражение в финалах «тысячников» при шести победах, а всего у него 23 титула в карьере.

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