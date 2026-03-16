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16 марта, 17:55

Познер прокомментировал возвращение Медведева в топ-10: «Будем надеяться, что наш теннис возродится»

Дарик Агаларов

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возвращении российского теннисиста Даниила Медведева в десятку лучших спортсменов рейтинга ATP.

— Насколько возвращение Даниила Медведева в топ-10 важно для российского тенниса?

— В не самых теннисных странах, когда появляется выдающийся игрок, многие идут потом по его стопам, дети начинают увлекаться спортом с малых лет. Например, как это было со шведским теннисистом Бьорном Боргом. Есть ряд государств, где теннис хорошо развит, как в Чехии, Италии или США. В этих странах этот вид спорта очень популярен, и без разницы, есть там чемпионы или нет, все равно будет много игроков. Не знаю, как обстоят у нас с этим дела. У нас были в топе Кафельников, Сафин, но я бы не сказал, что это вызвало огромный всплеск. Будем надеяться, что наш теннис возродится. У нас есть Медведев, Хачанов и Рублев, а кто за ними? Никого не видно. Посмотрим, насколько получится у Медведева продолжить серию сильных и важных выступлений. Впереди важные турниры, и уже не на харде, — отметил Познер.

Медведев поднялся на одну позицию в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает десятое место.

16 марта россиянин в финале турнира в Индиан-Уэллсе уступил итальянцу Яннику Синнеру — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Медведев вернулся в топ-10 рейтинга впервые с июня 2025 года. Он сместил на 11-е место представителя Казахстана Александра Бублика.

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Теннис
Даниил Медведев
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