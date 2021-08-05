Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне
07:55
Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором раунде турнира в Вашингтоне обыграл американца Джека Сока со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1).
Встреча продолжалась 3 часа 5 минут. Испанец сделал 8 эйсов и совершил 3 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 6.
В 1/8 финала Надаль встретится с южноамериканцем Ллойдом Харрисом.
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