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Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне

07:55
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором раунде турнира в Вашингтоне обыграл американца Джека Сока со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут. Испанец сделал 8 эйсов и совершил 3 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

В 1/8 финала Надаль встретится с южноамериканцем Ллойдом Харрисом.

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Сергей Разин все материалы автора

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