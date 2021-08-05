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Синнер выиграл у Руусувуори на турнире в Вашингтоне

01:04

Итальянец Янник Синнер вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. В двух сетахон переиграл финна Эмиля Руусувуори — 6:2, 6:4.

Следующим соперником Синнера будет американец Себастьян Корда.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 5) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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