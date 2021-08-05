Синнер выиграл у Руусувуори на турнире в Вашингтоне
01:04
Итальянец Янник Синнер вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. В двух сетахон переиграл финна Эмиля Руусувуори — 6:2, 6:4.
Следующим соперником Синнера будет американец Себастьян Корда.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 5) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:4
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