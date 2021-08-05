Синнер выиграл у Руусувуори на турнире в Вашингтоне

Итальянец Янник Синнер вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. В двух сетахон переиграл финна Эмиля Руусувуори — 6:2, 6:4.

Следующим соперником Синнера будет американец Себастьян Корда.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 5) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:4