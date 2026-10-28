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Российский теннисист Даниил Медведев: комментарий после победы на старте турнира в Вене

Медведев заявил, что доволен победой над Меридой на старте турнира в Вене

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что испытывал трудности с адаптацией к условиям в Вене после турнира в Алма-Ате.

В среду, 28 октября, 30-летний россиянин обыграл испанца Даниэля Мериду (7:6 (7:5), 6:1) на старте «пятисотника» в Вене.

«Нужно просто выкладываться по максимуму. Корт может быть медленным или быстрым, но я побеждал на разных кортах и покрытиях. Мне просто нужно было постараться изо всех сил и привыкнуть, потому что это непросто, когда в воскресенье играешь на одном корте, а в среду — на другом. Это хорошая победа, жду следующего матча», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

Во втором круге турнира в Вене россиянин сыграет с британцем Кэмероном Норри.

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Теннис
Даниил Медведев
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