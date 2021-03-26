Медведев вышел в третий круг турнира в Майами и сыграет с Попыриным

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Майами. В матче 2-го круга первый номер «посева» обыграл Лу Еньсуня из Тайваня.

Соперником Медведева станет выступающий за Австралию Алексей Попырин, который одолел американца Райлли Опелку.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 6:2, 6:2

Янник Синнер (Италия, 21) — Юго Гастон (Франция, WC) — 6:2, 6:2

Микаэль Имер (Швеция) — Николоз Басилашвили (Грузия, 27) — 6:3, 4:6, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) — Григор Димитров (Болгария, 9) — 7:5, 7:5

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 31) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:3, 6:4

Джеймс Дакуорт (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) — 6:3, 6:1

Душан Лайович (Сербия, 16) — Эрнесто Эскобедо (США, Q) — 6:2, 6:3

Алексей Попырин (Австралия) — Райлли Опелка (США, 30) — 6:4, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 22) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:2