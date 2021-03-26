Британский теннисист упал в обморок в дебютном матче на турнире ATP

Дебютант турниров ATP британский теннисист Джек Дрэйпер не доиграл матч первого круга против казахстанца Михаила Кукушкина из-за того, что потерял сознание на корте, сообщает Daily Mail.

19-летний спортсмен испытывал проблемы во время первого сета и был вынужден попросить медиков измерить ему давление. После консультации Дрэйпер продолжил матч, но в попытке достать мяч соперника потерял сознание и упал. Теннисист был вынужден покинуть корт, вернуться в игру он не смог.

British teenager Jack Draper COLLAPSES on court at Miami Open https://t.co/46s6eubdrE — MailOnline Sport (@MailSport) March 25, 202

Михаил Кукушкин встретиться в следующем матче с россиянином Асланом Карацевым, посеянный под 17-м номером.