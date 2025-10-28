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28 октября 2025, 22:59

Синнер — о шансах завершить год первой ракеткой: «Это невозможно»

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер оценил свои шансы закончить год в статусе первой ракетки мира.

24-летний спортсмен с 10,500 очками идет вторым в мировом рейтинге. Лидером является испанец Карлос Алькарас, на счету которого 11,340 очков.

«Это невозможно. Честно признаться, я сейчас об этом не думаю. Это цель на следующий год. В этом сезоне все уже не в моих руках. Но если посмотреть на весь год в целом, мы добились потрясающих результатов. Сейчас я просто хочу завершить сезон как можно лучше. Если получится сделать что-то выдающееся — здорово. Если нет, то я и так уже провел отличный год», — сказал Синнер на пресс-конференции в Париже.

В сезоне-2025 итальянец выиграл Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, турниры в Пекине и в Вене. Также он играл в финалах «Ролан Гаррос» и US Open, уступив в обоих решающих матчах Алькарасу.

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