Руне пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Датчанин Хольгер Руне обыграл аргентинца Марко Трунхельити во втором круге турнира в Гамбурге — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 21 минуту. Руне сделал за игру 8 эйсов и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

17-я ракетка мира вышел в 1/4 финала грунтового турнира и сыграет с французом Артуром Филсом.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 891 995 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 2) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 6:4, 6:3