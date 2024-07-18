Руне пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Датчанин Хольгер Руне обыграл аргентинца Марко Трунхельити во втором круге турнира в Гамбурге — 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 21 минуту. Руне сделал за игру 8 эйсов и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.
17-я ракетка мира вышел в 1/4 финала грунтового турнира и сыграет с французом Артуром Филсом.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg Open
Призовой фонд 1 891 995 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 2) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 6:4, 6:3
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