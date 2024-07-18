Оже-Альяссим сыграет с Берреттини в четвертьфинале турнира в Гштааде
Канадец Феликс Оже-Альяссим победил немца Янника Ханфманна во втором круге турнира в Гштааде — 7:6 (8:6), 6:2.
Матч длился 1 час 53 минуты.
18-я ракетка мира вышел в 1/4 финала турнира в Швейцарии и сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Янник Ханфманн (Германия) — 7:6 (8:6), 6:2
Маттео Берреттини (Италия, 6) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:2
Густаво Хейде (Бразилия, Q) — Уго Умбер (Франция, 2) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:3
Кантен Алис (Франция, Q) — Лукаш Клейн (Словакия) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:4
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