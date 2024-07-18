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Оже-Альяссим сыграет с Берреттини в четвертьфинале турнира в Гштааде

Руслан Минаев
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Канадец Феликс Оже-Альяссим победил немца Янника Ханфманна во втором круге турнира в Гштааде — 7:6 (8:6), 6:2.

Матч длился 1 час 53 минуты.

18-я ракетка мира вышел в 1/4 финала турнира в Швейцарии и сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Янник Ханфманн (Германия) — 7:6 (8:6), 6:2

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:2

Густаво Хейде (Бразилия, Q) — Уго Умбер (Франция, 2) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:3

Кантен Алис (Франция, Q) — Лукаш Клейн (Словакия) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:4

Теннис
Маттео Берреттини
Феликс Оже-Альяссим
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