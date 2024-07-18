Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:25

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанец Рафаэль Надаль обыграл британца Кэмерона Норри во втором круге турнира в Бостаде — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 44 минуты. Надаль за игру сделал 5 эйсов и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Испанец во втором сете уступал со счетом 1:4.

Надаль вышел в 1/4 финала грунтового турнира в Швеции и сыграет с аргентинцем Мариано Навоне.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Кэмерон Норри (Великобритания, 5) — 6:4, 6:4

Рафаэль Надаль
0
Читайте также
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
Песков заявил, что присутствие сил НАТО в Черном море угрожает России
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев проиграл 121-й ракетке мира Тиранте во втором круге турнира в Бостаде

Руне пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости