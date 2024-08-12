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Сегодня, 06:33

Рублев: «Счастлив выйти в свой первый финал в Канаде»

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в финал турнира серии «мастерс» в Монреале. В полуфинале он обыграл итальянца Маттео Арнальди со счетом 6:4, 6:2.

В начале второго сета матч был прерван из-за дождя и возобновился более чем через полтора часа.

«Ожидание полностью оправдало себя. Я счастлив выйти в свой первый финал в Канаде. Просто хочу восстановиться, хорошо отдохнуть и быть готовым к завтрашнему матчу. Идея [с пропуском Олимпиады] была в том, чтобы лучше подготовиться к Канаде. Поэтому мы проделали отличную работу, раз я в финале», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

В финале «мастерса» в Монреале Рублев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Матч пройдет в ночь на 13 августа. Начало — в 2.30 мск.

Теннис
Андрей Рублев
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Рублев сыграет с Попыриным в финале «мастерса» в Монреале
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