«Если бы пригласили поработать с сильной иностранной сборной, то попробовала бы свои силы». Разговор со Светланой Ромашиной

Семикратная олимпийская чемпионка поддержала назначение Дмитрия Мазепина и дала оценку победам Китая в Париже.

Одна из самых титулованных спортсменок страны Светланой Ромашина приняла участие в форуме «Россия — спортивная держава», где была нарасхват. Много различных мероприятий, общение с подрастающим поколением. В этом графике наша великая синхронистка нашла время ответить на вопросы «СЭ».

Не хочу заставлять дочь заниматься синхронным плаванием

— На форуме был презентован фильм Марии Киселевой «Под двумя небесами», где вы снимались с подругами по сборной. Как вам этот опыт?

— Я бы хотела выразить огромную благодарность Марии, что дала нам возможность почувствовать себя актрисами. Понятно, что речь идет про актеров в своем амплуа, при этом еще и без слов. Но это было интересно: профессиональный свет, грим, большая съемочная команда. Знаю, что по мотивам этой истории будет сниматься полнометражный фильм, но об этом должна, конечно, рассказывать самая Мария.

Если говорить конкретно про «Под двумя небесами», то этот фильм показал, как наш вид спорта тесно переплетается с искусством. Видеоряд помимо наших выступлений дополнялся великими картинами, музыкой наших именитых композиторов. Во время первого просмотра у меня возникла мысль, что это именно то самое искусство, которого ждут от наше команды многочисленные болельщики на международной арене.

— Какой ваш любимый фильм на спортивную тематику?

— Назову «Легенду № 17».

— А документальный?

— Сложно сказать.

— Вы неоднократно выступали и в шоу Марии Киселевой. Планируете ли сделать это и в ближайшее время?

— В этом году точно не буду выступать. При этом любителей синхронного плавания в ближайшее время ждет много всего интересного. В Москве пройдет фестиваль синхронного плавания, традиционное новогоднее шоу олимпийских чемпионов. Плюс «Театр на воде» недавно анонсировал, что в новогодние праздники будет премьера спектакля «Сказка о царе Салтане». Обязательно схожу на него в роли зрителя, возьму с собой дочку. Скажем так, посмотрю на это шоу ее глазами.

— В этом году Александра пошла в первый класс. А как у нее со спортом?

— Саша пока не горит желанием заниматься профессиональным спортом. Пару раз она сходила на занятия синхронным плаванием, ее чуть-чуть потянули на шпагат, и желание продолжать тут же пропало. Как мама, которая прошла этот путь от и до, понимаю, что это абсолютно нормально. У ребенка не совсем те данные, нет предрасположенности к этому виду спорта. Плюс на данный момент у нее не спортивный характер. Саша более творческая. Любит рисовать, петь. А заставлять ребенка заниматься чем-то через силу я не хочу.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Готова и дальше исполнять роль спортивного дипломата

— Видел, что в своем телеграм-канале вы поддержали решение бизнесмена Дмитрия Мазепина возглавить объединенную Федерацию водных видов спорта. Вам не кажется, что это можно безболезненно сделать на федеральном уровне, но как с этим объединением разбираться региональным федерациям?

— Понятно, что объединение федераций в регионах будет проходить не так просто, но постепенно все процессы будут завершены. В целом мне кажется, что консолидация всероссийских федераций под руководством людей, которые многого добились в бизнесе, — здравая идея. Плюс мы выстраиваем систему, как на международной арене. Напомню, что World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта) объединяет плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло и плавание на открытой воде. Думаю, мы просто перенимаем этот опыт. Надеюсь, создадим свой технический комитет. Мы хотим возвращаться на международную арену, и с этими изменениями сделать это будет проще.

— Вы возглавляете СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы». Из-за международных санкций есть отток занимающихся?

— Я бы так не сказала. Молодые спортсмены больше нацелены на то, чтобы добиваться результата на первенстве России.

— Могли бы пояснить?

— Да, есть дети, которые говорят, что у них нет мотивации продолжать заниматься из-за отсутствия международных стартов. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Из одной спортивной школы, даже самой качественной, до юниорских и юношеской сборных добираются только единицы. Не говоря уже про национальную команду, которая раньше регулярно выезжала на международные старты. У нас же занимаются дети с 6 до 15-16 лет. Когда они уже подходят к верхнему возрасту, то понимают, попадают они в сборную или нет. После этого задумываются, куда пойти дальше, и зачастую выбирают учебу.

— Вы рассказывали, что помогали приглашать спортсменов на Игры дружбы. Пригодился английский, который вы много лет учили за время своей карьеры?

— Международные отношения невозможны без знания английского языка, в какой-то степени и французского. Плюс я год училась на курсах дипломатической академии, получила там много полезной информации. Понятно, что любому обучению нужно подтверждение, нужна практика. К сожалению, ее не так много. Да, я общалась со спортсменами (не функционерами), приглашала их на Игры дружбы. Зачастую от них был такой ответ: мы очень хотим приехать, но не можем из-за позиции своих стран.

Если будет задача продолжать действовать в роли спортивного дипломата, приглашать спортсменов, вести переговоры с федерациями или клубами, то я готова. Думаю, что большое количество наших титулованных спортсменов также с удовольствием бы присоединились к этому направлению. Мы именно те люди, которые должны задавать тенденцию и вести эту работу. Кто как не мы, имеющие авторитет в стране и в мире, должны продвигать наши позиции.

Фото Дмитрий Коротаев / «Известия

Профессионалам стало не совсем интересно смотреть синхронное плавание

— Татьяна Покровская говорила, что ее разочаровали соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх-2024. Вы согласны?

— Олимпийские игры было тяжело смотреть по двум причинам. Во-первых, наша страна не принимала в них участия, в частности спортсменки из синхронного плавания, которые точно бы боролись за высшую ступень пьедестала. Во-вторых, уровень был не тот в связи с изменениями в правилах. Теперь профессионалам стало смотреть на это не совсем интересно. Все выполняют одни и те же элементы, в какие-то моменты это банально скучно. Единственное — радует, что ввели новую программа под названием хайлайты. В принципе отзывы болельщиков на нее позитивные. Людям было интересно на это смотреть, потому что там в основном элементы поддержки, а это элементы риска.

Международному сообществу понравилось, что сменился лидер. На пьедестал поднялись спортсмены, которые раньше занимали 8-10-е места. Для нас (многолетних лидеров мирового синхронного плавания) это смотрится странновато. Я бы как-то перетасовала призеров. В моем понимании другие сборные больше заслуживали серебро и бронзу. Впрочем, пока мы наблюдаем за этим со стороны, но при этом должны быть готовы в любой момент вернуться на международную арену.

— Два золота предсказуемо взяла сборная Китая под руководством испанского тренера Аны Таррес. Как оцениваете ее вклад в этот успех?

— Она интересный тренер, в какой-то степени гениальный. Если копировать, то копировать надо уметь. Ана постаралась сделать интересные постановки, несмотря на однообразные правила. И конечно, китайская команда выглядела на две головы выше, чем все остальные. Она сохранила и приумножила успехи КНР.

— Правильно я понимаю, что Китай приблизился к нашему уровню еще на Играх в Токио, когда они уступили России 2,5 балла?

— Нет. По тем правилам 2,5 балла — это как сейчас 50. Когда мы выступили с групповой программой и нам выставили оценки, то мы уже понимали, что дело сделано. Мы олимпийские чемпионы. Потому что запаса с технической программы и суммы нам хватило так, чтобы мы заведомо могли говорить о золотой медали. Чтобы нас догнать, Китаю надо было набирать 102 балла, а максимум можно было получить 100. Так что Токио мы выиграли с солидным запасом.

— Вы вместе с Александрой Пацкевич и Владой Чигиревой ставили программу сборной Италии на ЧМ-2022, где они взяли бронзу. Обращался ли к вам кто-то еще с подобным предложением?

— В последнее время никто не обращался. Видимо, считают, что у нас нет опыта работы по новым правилам. Но при этом работа с командой Италии была очень интересным опытом. Если бы я получила приглашение поработать с сильной иностранной сборной, то попробовала бы свои силы.

Фото Global Look Press

У Шишкиной получаются глубокие и качественные интервью

— Давайте обсудим ваши соцсети, которые вы ведете очень качественно.

— Вы мне льстите. Честно, у меня совсем не хватает времени на ведение своих аккаунтов. Понимаю, что в современном мире это необходимо, но заставить себя что-то постить каждый день не могу. Время — самый дорогой ресурс, который у меня есть. Не всегда готова тратить его на медиа. Лучше побольше пообщаюсь со своим ребенком. Стараюсь не забывать и про живое общение с друзьями.

— У вас есть пример, кто действительно качественно ведет свои соцсети?

— Многие наши спортсмены создают классный контент. Конечно, номер один — это Никита Нагорный, который успевает сделать все. Он большой молодец. Из моего вида спорта, конечно, выделю Аллу Шишкину. У нее получаются очень глубокие, качественные интервью, смотреть которые одно удовольствие. Сейчас Алла не так активна, но надеюсь, что это временное затишье. Еще у нас есть канал под названием «Перетрем», который мы ведем вместе с Сашей Пацкевич и Владой Чигиревой. Он задумывался как чат-болталка олимпийских чемпионов, но перерос во что-то большее. В нем мы рассказываем про детали синхронного плавания, стараемся брать комментарии на актуальные темы. Проводить конкурсы. Один из них имел большой успех.

— Расскажите.

— Мы провели опрос, кого наши болельщики считают самой любимой синхронисткой страны. Победу одержала Мария Киселева. Спасибо ОКР, что поддержал нашу идею и дал возможность организовать личную встречу фанатов с Марией. Ради этого люди летели из других городов и получили возможность встретиться со своим кумиром, сфотографироваться, получили автографы. Не только Марии, но и у нас. В конце мы вручили Киселевой памятную статуэтку с гордой подписью «Любимая синхронистка России». Было здорово.