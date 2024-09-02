«О нас помнят, но боятся в этом признаться». Суперчемпионка из России неожиданно для себя стала лицом крупных соревнований

При этом ни российских, ни даже нейтральных команд на турнире не было.

В Лиме завершился юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию. Российских спортсменов, как и в последние два года, на этом международном турнире не было ни в каком статусе. Это связано с санкциями международной федерации водных видов спорта — World Aquatics. Но «отмена» России не помешала организаторам использовать изображение нашей и мировой легенды Светланы Ромашиной в рекламных целях.

Плакат в Перу

На плакат чемпионата мира с изображением Светланы Ромашиной обратила внимание сама синхронистка. Она выложила фотографию в своем Telegram-канале и подписала: «И все-таки о нас помнят. Но боятся в этом признаться. Баннер World Aquatics на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию...»

За Светлану Ромашину немного поясним фразу про то, что международная федерация боится признавать российских синхронисток. Дело в том, что World Aquatics и МОК продолжают старательно делать вид, что наших спортсменок вообще не существует. Зайдите на официальные сайты организаций или в их любую из соцсетей. Изображений самой титулованной команды или синхронистки (если мы говорим конкретно про Ромашину) в истории этого вида спорта вы не найдете. Украшают разделы о синхронном плавании фотографии кого угодно, но только не россиянок.

На сайте МОК можно посмотреть видео, на котором объясняются правила синхронного плавания. В ролике используются моменты из прошлых Олимпиад, где наших девушек тоже как будто бы не было. Но поражает момент, когда голос за кадром говорит: «Та, кто имеет лучшую оценку из всех команд, побеждает». На этих словах как будто бы случайно показывают ликующих и показывающих сердечки в камеру украинских синхронисток на Олимпиаде в Токио. Тогда в Японии украинки взяли бронзу. Наверное, вы догадываетесь, какая сборная была в Японии той, что имела лучшую оценку из всех команд и победила? Почему взяли именно украинок, а не занявших второе место китаянок, непонятно.

Онлайн World Aquatics вместе с МОК ведет себя очень аккуратно с изображениями российских спортсменок. В интернете это все быстро разлетается и наносит, как, видимо, считают в международных федерациях, имиджевый вред. Однако офлайн использовать наших синхронисток не стесняются.

Никто бы, возможно, и не узнал о постере с Ромашиной на юниорском чемпионате мира в далеком Перу. Вот только, несмотря на то что российских спортсменов там сейчас нет, наших людей в этом виде достаточно: они и тренируют, и тренируются в других сборных. Поэтому по-тихому использовать фото Светланы в рекламных целях не получилось. Да и слишком уж сильный образ выбрали организаторы. Вряд ли нашлись участники, которые не узнали на плакате семикратную олимпийскую чемпионку.

Светлана Ромашина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российские обложки

Почему-то особенно щепетильно международные федерации относятся именно к тем видам, где мы до всех отстранений были абсолютными лидерами: синхронное плавание, художественная гимнастика. Но имиджевые «промашки» тоже случаются.

В июне на официальном сайте МОК обнаружилась фотография двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева в золотом поединке Олимпиады-2020 против американца Кайла Снайдера. Снимок не просто появился в разделе о борьбе, а стал его обложкой. Ирония заключалась в том, что самого Садулаева, как и многих других российских борцов, на Игры в Париж в итоге не пустили. Когда новость об обложке с нашим спортсменом разлетелась по СМИ, администраторы сайта поспешили заменить фотографию. В итоге раздел украсил кадр из полуфинального поединка Олимпиады в Токио в женской весовой категории до 57 кг между Рисако Каваи из Японии и Хелен Луиз Марулис из США.

Подобных историй, когда фотографии наших спортсменов на официальных ресурсах международных организаций меняли на другие, довольно много. До этого на обложки разделов официального сайта зимней Олимпиады-2026 попадали биатлонист Эдуард Латыпов и фигуристка Евгения Медведева.

«То, что российские спортсмены попадают на обложки сайта МОК, — это нормально. Потому что наши спортсмены являются одними из самых титулованных и уважаемых в мире. Ничего удивительного здесь нет. Удивительно, что они просят исправить ошибку, — объяснял «СЭ» председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Но в чем ошибка? Ошибка в том, что МОК пошел на поводу у политиков, которые сейчас им руководят. К сожалению, МОК не справляется с тем давлением, которое оказывается на него. Именно поэтому наших спортсменов быстро снимают с обложек и меняют на других».

Наверняка офлайн-случаи зафиксированы не все, ведь у интернета сейчас больше силы в распространении информации. Один из самых громких скандалов произошел в Париже, где на улицах был замечен рекламный баннер с Еленой Исинбаевой, которая держала в руках российский флаг. МОК оправдывался тем, что плакат был утвержден еще в 2019 году и его просто не успели снять.

С самими спортсменами подобные плакаты не согласуют, это не требуется. Права на изображения атлетов во время соревнований принадлежат МОК и международным федерациям, под эгидой которых проходят турниры. Об этом атлеты знают, так как подписывают соответствующие бумаги. К Ромашиной тоже, естественно, никто по поводу рекламного плаката не обращался. А вот если Светлане понадобится та же самая фотография для рекламных целей, то придется договариваться с World Aquatics.