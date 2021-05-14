Синхронистка Колисниченко поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку на чемпионате Европы

Российская синхронистка Светлана Колесниченко поблагодарила тренерский штаб и болельщиков за поддержку во время чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште.

«Ну вот и для нас Чемпионат Европы подошел к концу. Огромные слова благодарности всему нашему тренерскому составу – Татьяне Данченко и Елене Вороновой!

Спасибо Всем, кто за нас болеет и переживает! Сейчас у нас есть немного времени перевести дух, ну а дальше в бой, ведь основной старт не за горами!» - написала Колисниченко в Instagram.

Колисниченко в паре со Светланой Ромашиной завоевала две золотые медали в технической и произвольной программе дуэтов, а также одержала победу в составе сборной России в технической программе среди групп.