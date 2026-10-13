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Ромашина: «Чемпионат Европы показал, где у нас больные места, а где набираем обороты»

Александр Кружков
Обозреватель
Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
Светлана Ромашина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Семикратная олимпийская чемпионка, а сейчас главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина, ставшая гостьей студии «СЭ», оценила итоги чемпионата Европы-2026. Она отвечала на вопросы трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной и обозревателя Александра Кружкова.

Александр: — У сборной России по синхронному плаванию три золота, причем исключительно в групповых программах, одно серебро и три бронзы. Как сейчас, когда эмоции улеглись, оцениваешь этот результат?

— Чемпионат показал, где у нас больные места, а где набираем обороты. Да, все уже привыкли: раз синхронное плавание, значит, россыпь золотых медалей. Но болельщики забывают, что сильно поменялись правила, вдобавок мы долго отсутствовали на международной арене. Естественно, это сказывается. Особенно на индивидуальных видах.

Плюс надо учитывать, что команда перестраивается. Возможно, со стороны это не так заметно, но изнутри-то чувствуется. Надеюсь, скоро все устаканится. Впереди очень тяжелый путь. До Олимпиады в Лос-Анджелесе катастрофически мало времени.

Когда ты спортсменка, кажется, что два года — огромный срок. В календарике зачеркиваешь крестиком каждый день и думаешь: «Господи, сколько ж еще ждать!» А теперь уже как тренер понимаю: два года — это совсем немного.

Александр: — Ну и где у нас больные места?

— Если в группе мы позиции удержали, то в дуэтах немножечко просели. Пока нам не хватает насмотренности. Прослеживается тенденция: для судей есть испанский артистизм — и все остальное. Нужно время, чтобы ситуация изменилась.

Еще важно, чтобы люди поняли: нужен не только артистизм, мы должны оставаться тем видом спорта, где всегда ценились техника, грация, красота, идеально натянутые ноги. Именно это и отличает российскую школу синхронного плавания.

Светлана Ромашина.Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта — погружение в клетке к акулам»

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Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Ромашина
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