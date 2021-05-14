Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото чемпионата Европы в Будапеште

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

Спортсменки набрали 97,9000 балла. Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333 балла). Замкнули тройку Анна-Мария Александри и Эйрини Александри из Австрии (90,8667 балла).

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат Европы

Синхронное плавание

Дуэты

Произвольная программа

1. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (Россия) — 97,9000 балла

2. Марта Федина и Анастасия Савчук (Украина) — 94,3333

3. Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (Австрия) — 90,8667

4. Василина Хандожко и Дарья Кулагина (Беларусь) — 88,1958

5. Брегье де Броувер и Нортье де Броувер (Нидерланды) — 87,2526

6. Вероника Галло и Марта Мурру (Италия) — 86,9546