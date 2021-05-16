Татьяна Покровская: «Вода в бассейне была прохладной, поэтому ужасно, что нельзя было погреться в душе»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала об условиях, в которых находились синхронистки во время чемпионата Европы по водным видам спорта.

«Всем было непонятно, почему были закрыты души. Как проточная вода могла содействовать распространению ковида? Вода в бассейне была прохладной, поэтому было ужасно, что после выступлений нельзя было погреться в душе.

Даже в плане гигиены - после воды необходимо обмываться. Если они плавают в общей ванне, то непонятно, почему нельзя было пустить в душ. Причем всем тренерам и командам. Но организаторы говорили, что таковы правила по предотвращению распространения ковида.

Пацкевич должна была выступить в технической программе групп, однако после первой тренировки она почувствовала недомогание. У нее поднялась высокая температура. Но это не ковид, потому что у нас каждый день брали ПЦР-тесты. Это как раз результат того, что она промерзла», - приводит слова Покровской ТАСС.

15 мая завершились соревнования по синхронному плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта. Сборная России победила во всех дисциплинах, в которых приняла участие (в произвольном соло, в дуэтах, в микст-дуэтах и в технической программе групп).