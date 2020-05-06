Синхронное плавание
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Российская синхронистка опередила Неймара в рейтинге спортсменов с самыми красивыми татуировками

6 мая 2020, 08:25
Анастасия Давыдова. Фото ABC
Анастасия Давыдова. Фото ABC
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Журнал Elle Girl Japan представил рейтинг спортсменов с татуировками, которые подчеркивают индивидуальность. На первом месте россиянка Анастасия Давыдова. Легенда синхронного плавания в Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012 приносила сборной России золотые медали в дуэте и групповой программе.

Она обошла лидера сборной Бразилии по футболу Неймара. Третье место заняла пловчиха Федерика Пеллегрини из Италии.

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