Российская синхронистка опередила Неймара в рейтинге спортсменов с самыми красивыми татуировками
6 мая 2020, 08:25
Журнал Elle Girl Japan представил рейтинг спортсменов с татуировками, которые подчеркивают индивидуальность. На первом месте россиянка Анастасия Давыдова. Легенда синхронного плавания в Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012 приносила сборной России золотые медали в дуэте и групповой программе.
Она обошла лидера сборной Бразилии по футболу Неймара. Третье место заняла пловчиха Федерика Пеллегрини из Италии.