Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала, чем занимается на карантине. В частности, из-за пандемии коронавируса спортсменка отметила свое 28-летие в узком кругу семьи, не приглашая друзей.

— Мой любимый сериал — «Друзья», — сказала Ефимова во время онлайн-интервью в группе «Матч ТВ» во «Вконтакте». — Смотрю его всегда и везде. Не знаю, сколько раз его пересмотрела. Иногда пересматриваю старые сериалы на английском, чтобы учить его больше. Но сейчас сериалов не смотрю, только фильмы разные. Вижу рекомендации различные. Если удается найти, смотрю по-английски, нет — по-русски.

День рождения отметила с шариками на диване. Некоторые друзья хотели прийти, но я переживаю за папу. Да я и не очень люблю праздновать свой день рождения. Слишком много внимания.