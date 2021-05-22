Российский пловец Рылов выиграл чемпионат Европы на дистанции 200 метров на спине

Российский пловец Евгений Рылов занял первое место на дистанции 200 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Его результат 1 минута 54,46 секунды.

Второе место занял британец Люк Гринбэнк (отставание — 0,16 секунды). Замкнул тройку представитель Швейцарии Роман Митюков (+1,87).

24-летний Рылов является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

В Будапеште у него уже три медали. Также в его активе золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем и бронза в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем.