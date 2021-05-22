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Российский пловец Рылов выиграл чемпионат Европы на дистанции 200 метров на спине

20:24
Евгений Рылов. Фото AFP
Евгений Рылов. Фото AFP
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Российский пловец Евгений Рылов занял первое место на дистанции 200 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Его результат 1 минута 54,46 секунды.

Второе место занял британец Люк Гринбэнк (отставание — 0,16 секунды). Замкнул тройку представитель Швейцарии Роман Митюков (+1,87).

24-летний Рылов является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

В Будапеште у него уже три медали. Также в его активе золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем и бронза в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем.

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