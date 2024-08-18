Россияне завоевали 37 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

Российская команда завоевала 37 медалей на Кубке мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине, сообщил капитан команды и президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов.

«В субботу, в завершающий день соревнований, наша команда из России выступила отлично. Несмотря на очень серьезную конкуренцию, собрали максимальный комплект наград. В копилку нашей сборной добавили 15 медалей, а всего у нас 37», — приводит слова Замыслова ТАСС.

В составе российской команды, выступающей под национальным флагом, приехали пять спортсменов в возрасте от 20 до 77 лет. Кубок мира прошел с 12 по 17 августа в городе Эль-Калафате провинции Санта-Крус.