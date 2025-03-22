Колесников назвал плавание и футбол очень схожими видами спорта

Российский пловец Климент Колесников в разговоре с «СЭ» сравнил плавание и футбол.

«Самая большая разница в том, что у нас нет хаотичности и импровизации, потому что в командных видах спорта это присутствует. Ты принимаешь передачу и можешь действовать так, как тебе вздумается, но в рамках поставленных задач. В плавании все четко расписано — вплоть до того, что ты сделал старт, и тебе нужно выполнить определенное количество гребков, ты как по рельсам едешь — это единственная большая разница. В остальном, все очень схоже: спортивный дух, настрой, установки, схемы. Мне кажется, что все одинаково, но все-таки в футболе повеселее. Потому что, когда ты с командой, то постоянно тусуетесь, и проще все это переваривается, чем когда ты загружен и наедине с собой», — сказал Колесников «СЭ».

24-летний Колесников завоевал серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Он также является 6-кратным чемпионом мира на короткой воде и 6-кратным чемпионом Европы.

Александр Абустин