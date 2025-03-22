Новости
22 марта, 14:50

Колесников назвал плавание и футбол очень схожими видами спорта

Российский пловец Климент Колесников в разговоре с «СЭ» сравнил плавание и футбол.

«Самая большая разница в том, что у нас нет хаотичности и импровизации, потому что в командных видах спорта это присутствует. Ты принимаешь передачу и можешь действовать так, как тебе вздумается, но в рамках поставленных задач. В плавании все четко расписано — вплоть до того, что ты сделал старт, и тебе нужно выполнить определенное количество гребков, ты как по рельсам едешь — это единственная большая разница. В остальном, все очень схоже: спортивный дух, настрой, установки, схемы. Мне кажется, что все одинаково, но все-таки в футболе повеселее. Потому что, когда ты с командой, то постоянно тусуетесь, и проще все это переваривается, чем когда ты загружен и наедине с собой», — сказал Колесников «СЭ».

24-летний Колесников завоевал серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Он также является 6-кратным чемпионом мира на короткой воде и 6-кратным чемпионом Европы.

Александр Абустин

  • ONIKAN2013

    Мне кажется, футбол больше схож с художественной гимнастикой. А плавание- со стрельбой из лука.

    22.03.2025

  • Pepe

    на бобслей футбол похож , прыгнул и едешь 90 минут как будто

    22.03.2025

  • Степочкин

    Скорее слоники с мячиками на батуте в цирке. Очень схоже иногда бывает.

    22.03.2025

  • hant64

    Да вообще одно и то же, совсем никакой разницы:grin::grin:

    22.03.2025

  • Спринт

    Оказывает, не только в футболе бывают придури. Схожесть между плаванием и футболом, примерно такая же, как между Папой Римским и бездомным бродягой .. **

    22.03.2025

