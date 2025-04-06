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6 апреля, 10:40

European Aquatics сохраняет запрет на участие российских спортсменов в своих турнирах

Камила Абдурахманова
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Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics, бывшая LEN) продолжает придерживаться действующих ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Позиция European Aquatics по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям остается неизменной. В случае пересмотра этой политики мы обязательно проинформируем», — сообщает ТАСС.

В настоящее время санкции European Aquatics исключают участие российских пловцов, прыгунов в воду, синхронисток и ватерполистов в чемпионатах Европы.

При этом Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешает спортсменам из России и Беларуси выступать на своих турнирах в нейтральном статусе — это касается, в частности, предстоящего чемпионата мира в Сингапуре. Исключение составляет водное поло: рекомендации МОК сохраняют запрет на участие в командных дисциплинах.

Источник: ТАСС
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