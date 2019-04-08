Ефимова рассказала, как будет готовиться к Олимпийским играм

Призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своих планах на предстоящий сезон. По ее словам, она выступит на соревнованиях FINA.

– Да. Я, в принципе, наверное, и на первый этап поехала бы, если бы он был не в Китае, - цитирует "РИА Новости" Ефимову. - А так – Будапешт, Индианаполис. Хорошая простартовка, плюс потом будет "Маре Нострум", три недели и чемпионат мира.

– Поплывете на всех этапах "Маре Нострум"?

– На всех.

– А как тогда обстоит дело с Кубком мира?

– Если и поеду, то только на пару этапов – олимпийский год, риск травмы.

– "Короткая" Европа входит в планы?

– Скорее всего, нет. Это не мое – короткая вода. Я, скорее, планирую выступить на соревнованиях в США в 50-метровом бассейне и готовиться в том числе за счет этих соревнований к Олимпийским играм.