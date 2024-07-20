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«Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул чемпиона России в сезоне-2024/25. Но петербуржцы — явные фавориты

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Маскот «Спартака».
Фото Global Look Press

20 июля стартует 33-й по счету чемпионат России по футболу. Сезон российской премьер-лиги-2024/25 продлится до 24 мая. В преддверии старта турнира букмекерская компания PARI оценила шансы всех 16 участников РПЛ на чемпионский титул, а также проанализировала расклады в споре аутсайдеров.

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По оценкам аналитиков, главный претендент на первое место по итогам сезона — «Зенит». Сделать ставку на триумф действующего чемпиона можно по коэффициенту 1.50. Шансы команды Сергея Семака остаться без трофея оцениваются котировкой 2.60. При этом букмекеры не сомневаются в том, что петербургский клуб займет место как минимум не ниже второго. Спрогнозировать попадание «Зенита» в топ-2 можно за 1.17. Если же питерцы выпадут из топ-3, зайдет ставка за 10.0.

Второй по шансам фаворит предстоящего сезона — «Спартак». Коэффициент на триумф красно-белых в этом сезоне — 9.00. Если же с новым тренером Деяном Станковичем москвичи займут место ниже первого, сыграет котировка 1.07. Поставить на то, что красно-белые окажутся первыми или вторыми, можно за 3.20, а их попадание в тройку котируется за 1.95. Также букмекеры предлагают пари за 1.85 на падение «Спартака» ниже третьей строчки и 2.95 — ниже четвертой.

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Титульные шансы еще двух столичных команд — «Динамо» и ЦСКА — оцениваются одинаковым коэффициентом 12.0. Если бело-голубые или красно-синие займут любое место кроме первого, зайдет ставка за 1.04. Пари на первое или второе место этих команд по итогам сезона принимаются за 3.80, а на финиш в медальной тройке — за 2.40. Пари на любое место «Динамо» и ЦСКА за пределами топ-3 будет рассчитано за 1.57, а за пределами топ-4 — за 2.15.

К числу возможных участников чемпионской гонки букмекеры также относят «Краснодар». Шансы южного клуба на первый титул в истории оцениваются котировкой 14.0. Поставить на триумф «Локомотива» можно за 15.0. Если Валерий Карпин приведет к первой строчке в таблице «Ростов», сыграет коэффициент 50.0. Самый же мощный выигрыш может принести ставка на дебютантов лиги — «Динамо» и «Акрон». В случае итоговой победы махачкалинского или тольяттинского клуба вложенные средства увеличатся в 5000 раз.

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Стоит отметить, что «Зенит» или «Спартак» в предстоящем сезоне могут в 11-й раз выиграть чемпионат России и установить абсолютный рекорд турнира. К данному моменту оба клуба выигрывали чемпионат России по 10 раз — чаще всех в стране. Триумфами «Зенита» завершились шесть последних сезонов РПЛ. «Спартак» же в последний раз брал золото в розыгрыше-2016/17. ЦСКА — шестикратный чемпион России, но не занимал первого места с мая 2016 года. Наконец, «Локомотив» выигрывал турнир трижды. В последний раз это произошло в сезоне-2017/18, после чего в РПЛ началось доминирование «Зенита».

Клиенты букмекера считают главным фаворитом РПЛ «Зенит». На очередное чемпионство клуба с берегов Невы приходится почти 48% от общего оборота ставок на исход турнира. Более 19% от всего объема пари сделано на триумф «Спартака». Следом идут «Динамо» (12%), ЦСКА (11%) и «Локомотив» (10%).

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Кроме того, БК открыла отдельную линию на исход сезона в нижней части турнирной таблицы РПЛ. Здесь наиболее крупные шансы занять 15-16-е место и вылететь напрямую у «Акрона» (коэффициент 1.50), махачкалинского «Динамо» (1.50) и «Химок» (4.00). При этом букмекеры практически не сомневаются в том, что прямого вылета избегут «Оренбург», «Факел» и «Пари НН». Шансы этих команд остаться в РПЛ оцениваются одинаковым коэффициентом 1.20.

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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