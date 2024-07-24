Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

В первом туре «Локо» с трудом обыграл новичка РПЛ. Против «Динамо» не поможет даже дисквалификация Фомина

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Локомотив» 27 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Пиняев («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
Бело-голубые стартовали в РПЛ гораздо увереннее.

27 июля, во втором туре чемпионата России, состоится московское дерби — «Динамо» примет «Локомотив». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 17.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 27 июля 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на них можно с коэффициентом 2.20, вероятность успеха бело-голубых — приблизительно 44%. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.10 (31%), «мирный» результат доступен за 3.85 (25%).

Прошлая встреча команд на «ВТБ Арене» закончилась минимальной победой хозяев (2:1). Непоражение «Локомотива» в предстоящей встрече можно взять за 1.72.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата противостояния отражают преимущество бело-голубых:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 8.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.60, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.25.

ФК &laquo;Тобол&raquo;. В прошлом сезоне «Тобол» выбил из Лиги конференций «Базель». Справятся ли костанайцы с другой командой из Швейцарии

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 27 июля 2024 года

Обе команды стартовали в чемпионате с побед, но добыли их в разном стиле. Бело-голубые уверенно разнесли «Факел» (3:1), забив три мяча уже в первые полчаса. Коллектив Марцела Лички не остановило даже удаление Даниила Фомина на 40-й минуте — практически за час в меньшинстве москвичи пропустили лишь однажды. Преимущество «Динамо» в первом тайме не вызывало никаких сомнений — команда уверенно переигрывала воронежцев, а после красной карточки без проблем удержала результат.

«Локомотив» не без сложностей обыграл новичка премьер-лиги «Акрон» (3:2) — победный мяч Дмитрий Воробьев забил только на 79-й минуте. По игре москвичи не выглядели лучше: немного превзошли соперника по xG (1,70 против 1,41), ударам (18:14), попаданиям в створ (7:4), а по владению мячом даже уступили (43% против 57%). Железнодорожники вполне могли и не победить — в их штрафной произошли два эпизода, которые выглядели достойными пенальти. Однако арбитр Владимир Москалев 11-метровые не назначил.

«Говорить, что судья убил «Акрон» — это слишком громко, — сказал после матча Александр Мостовой. — Но у меня было ощущение, что «Акрон» поражения не заслужил однозначно. «Локомотив» ничем не выделялся на фоне соперника. Еще и два пенальти могли дать в ворота хозяев, хотя там сложные моменты, как говорят, на усмотрение судьи. Сегодня я не вижу «Локо» в тройке».

ФК &laquo;Астана&raquo;. «Астана» провалила первую половину чемпионата Казахстана, но может реабилитироваться в еврокубках. Соперник попался подходящий

«Локомотив» серьезно ослаб за лето: из команды ушли самые результативные игроки прошлого сезона Максим Глушенков и Антон Миранчук, а также еще несколько качественных исполнителей. Также в распоряжении Михаила Галактионова практически не осталось легионеров: против «Акрона» в основе вышел только защитник Жерзино Ньямси — со скамейки запасных тоже появлялись одни россияне. В составе команды очень много воспитанников, а по среднему возрасту игроков (23,4) слегка моложе только «Оренбург» (23,3). Вероятно, в таких условиях красно-зеленым будет тяжело бороться за высокие места.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Локомотив»

Динамовцы остались без основного центрального полузащитника Даниила Фомина, получившего прямую красную в первом туре. Также на старте сезона недоступен центральный защитник Фабиан Бальбуэна, который в составе сборной Парагвая находится на Олимпиаде.

У «Локомотива» нет отсутствующих.

«Динамо» — «Локомотив»: статистика личных встреч

Команды встретятся уже в 171-й раз: ровно в половине игр (85) победа досталась бело-голубым, «Локомотив» одержал верх в 48 поединках. В прошлом сезоне матчи команд в чемпионате закончились победой «Динамо» (2:1) и нулевой ничьей.

Маскот &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул чемпиона России в сезоне-2024/25. Но петербуржцы — явные фавориты

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

Хозяевам однозначно по силам отправить два мяча в ворота железнодорожников. В первом туре «Локо» дважды пропустил от новичка РПЛ «Акрона», который нередко угрожал его воротам. «Динамо» явно выглядит мощнее тольяттинцев, а в дебютном матче сезона вонзило три мяча «Факелу» всего за 28 минут. К тому же бело-голубые отличались минимум дважды в четырех из пяти предыдущих матчей против «Локомотива».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.97.

1
0
Читайте также
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
Япония выразила России протест из-за санкций
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В прошлом сезоне «Тобол» выбил из Лиги конференций «Базель». Справятся ли костанайцы с другой командой из Швейцарии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости