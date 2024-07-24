В первом туре «Локо» с трудом обыграл новичка РПЛ. Против «Динамо» не поможет даже дисквалификация Фомина

Бело-голубые стартовали в РПЛ гораздо увереннее.

27 июля, во втором туре чемпионата России, состоится московское дерби — «Динамо» примет «Локомотив». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 17.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 17.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 27 июля 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на них можно с коэффициентом 2.20, вероятность успеха бело-голубых — приблизительно 44%. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.10 (31%), «мирный» результат доступен за 3.85 (25%).

Прошлая встреча команд на «ВТБ Арене» закончилась минимальной победой хозяев (2:1). Непоражение «Локомотива» в предстоящей встрече можно взять за 1.72.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата противостояния отражают преимущество бело-голубых:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 8.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.60, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.25.

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 27 июля 2024 года

Обе команды стартовали в чемпионате с побед, но добыли их в разном стиле. Бело-голубые уверенно разнесли «Факел» (3:1), забив три мяча уже в первые полчаса. Коллектив Марцела Лички не остановило даже удаление Даниила Фомина на 40-й минуте — практически за час в меньшинстве москвичи пропустили лишь однажды. Преимущество «Динамо» в первом тайме не вызывало никаких сомнений — команда уверенно переигрывала воронежцев, а после красной карточки без проблем удержала результат.

«Локомотив» не без сложностей обыграл новичка премьер-лиги «Акрон» (3:2) — победный мяч Дмитрий Воробьев забил только на 79-й минуте. По игре москвичи не выглядели лучше: немного превзошли соперника по xG (1,70 против 1,41), ударам (18:14), попаданиям в створ (7:4), а по владению мячом даже уступили (43% против 57%). Железнодорожники вполне могли и не победить — в их штрафной произошли два эпизода, которые выглядели достойными пенальти. Однако арбитр Владимир Москалев 11-метровые не назначил.

«Говорить, что судья убил «Акрон» — это слишком громко, — сказал после матча Александр Мостовой. — Но у меня было ощущение, что «Акрон» поражения не заслужил однозначно. «Локомотив» ничем не выделялся на фоне соперника. Еще и два пенальти могли дать в ворота хозяев, хотя там сложные моменты, как говорят, на усмотрение судьи. Сегодня я не вижу «Локо» в тройке».

«Локомотив» серьезно ослаб за лето: из команды ушли самые результативные игроки прошлого сезона Максим Глушенков и Антон Миранчук, а также еще несколько качественных исполнителей. Также в распоряжении Михаила Галактионова практически не осталось легионеров: против «Акрона» в основе вышел только защитник Жерзино Ньямси — со скамейки запасных тоже появлялись одни россияне. В составе команды очень много воспитанников, а по среднему возрасту игроков (23,4) слегка моложе только «Оренбург» (23,3). Вероятно, в таких условиях красно-зеленым будет тяжело бороться за высокие места.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Локомотив»

Динамовцы остались без основного центрального полузащитника Даниила Фомина, получившего прямую красную в первом туре. Также на старте сезона недоступен центральный защитник Фабиан Бальбуэна, который в составе сборной Парагвая находится на Олимпиаде.

У «Локомотива» нет отсутствующих.

«Динамо» — «Локомотив»: статистика личных встреч

Команды встретятся уже в 171-й раз: ровно в половине игр (85) победа досталась бело-голубым, «Локомотив» одержал верх в 48 поединках. В прошлом сезоне матчи команд в чемпионате закончились победой «Динамо» (2:1) и нулевой ничьей.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

Хозяевам однозначно по силам отправить два мяча в ворота железнодорожников. В первом туре «Локо» дважды пропустил от новичка РПЛ «Акрона», который нередко угрожал его воротам. «Динамо» явно выглядит мощнее тольяттинцев, а в дебютном матче сезона вонзило три мяча «Факелу» всего за 28 минут. К тому же бело-голубые отличались минимум дважды в четырех из пяти предыдущих матчей против «Локомотива».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.97.