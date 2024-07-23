«Астана» провалила первую половину чемпионата Казахстана, но может реабилитироваться в еврокубках. Соперник попался подходящий
25 июля «Астана» приедет в Молдавию, чтобы сыграть с «Милсами» во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Матч пройдет на стадионе «Районал» в Орхее. В России его не покажут. Болгарский судья Никола Попов даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Милсами» — «Астана» 25 июля 2024 года
Аналитики отдали предпочтение гостям. На победу желто-синих можно поставить с коэффициентом 2.14, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «красных орлов» — за 3.20 (31%).
Считаете, что хозяева не уступят? Опция 1Х идет за 1.65.
Выигрыш молдавского клуба с форой (0) получил котировку 2.29, Ф2(0) — 1.55.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.70. Рынок «обе забьют» предложили за 1.87, обратный вариант — за 1.83.
Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Милсами» оценен в 2.90, «Астаны» — в 1.33.
«Милсами» — «Астана»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 25 июля 2024 года
В первом отборочном раунде команда Игоря Пикущака выбила «Торпедо-БелАЗ». Вопросы об исходе противостояния отпали уже после первой игры благодаря уверенной победе «красных орлов» в Жодино (4:2). Ответка в Орхее закончилась нулевой ничьей, и «Милсами» в третий раз за четыре последних сезона прорвался во второй этап квалификации Лиги конференций. Правда, дальше этой стадии молдавский клуб пока не забирался.
«Астана» в прошлом сезоне выступала на групповом этапе ЛК — заняла третье место в квартете с «Динамо Загреб», «Викторией Пльзень» и «Балкани». В чемпионате Казахстана желто-синие финишировали на второй строчке, но начало нынешней кампании пока проваливают. После 12 туров у коллектива Григория Бабаяна набралось только четыре победы — столичные осели на девятой позиции с 15 очками и отстают от лидирующего «Ордабасы» на 10 баллов.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Милсами» — «Астана»
О потерях в составах команд не сообщалось.
«Милсами» — «Астана»: статистика личных встреч
Соперники сыграют друг с другом впервые в истории — ранее они не пересекались ни в товарищеских матчах, ни в официальных турнирах.
Прогноз и ставка на матч «Милсами» — «Астана»
Желто-синие находятся в кризисе: в семи последних играх чемпионата Казахстана победили всего однажды. При этом парни Григория Бабаяна выиграли в обоих июльских матчах Кубка лиги с общим счетом 9:2. Участие в квалификации еврокубков — еще один шанс на перезагрузку. Тем более столичные встретятся с командой, которая ни разу не преодолевала второй квалификационный раунд Лиги конференций. Противостояние с «Торпедо-БелАЗ» показало, что «красные орлы» обладают яркой атакой, но в обороне далеко не безгрешны. Стоит ждать, что поединок «Милсами» с «Астаной» тоже получится результативным.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1