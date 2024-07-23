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Сегодня, 13:15

«Астана» провалила первую половину чемпионата Казахстана, но может реабилитироваться в еврокубках. Соперник попался подходящий

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги конференций «Милсами» — «Астана» 25 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Астана».
Фото Официальный сайт ФК «Астана»
«Красные орлы» еще не доходили в ЛК дальше второго отборочного этапа.

25 июля «Астана» приедет в Молдавию, чтобы сыграть с «Милсами» во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Матч пройдет на стадионе «Районал» в Орхее. В России его не покажут. Болгарский судья Никола Попов даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
25 июл, 19:00. District Sport Complex (Оргеев)
Милсами
Астана

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Милсами» — «Астана» 25 июля 2024 года

Аналитики отдали предпочтение гостям. На победу желто-синих можно поставить с коэффициентом 2.14, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «красных орлов» — за 3.20 (31%).

Считаете, что хозяева не уступят? Опция 1Х идет за 1.65.

Выигрыш молдавского клуба с форой (0) получил котировку 2.29, Ф2(0) — 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.70. Рынок «обе забьют» предложили за 1.87, обратный вариант — за 1.83.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Милсами» оценен в 2.90, «Астаны» — в 1.33.

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«Милсами» — «Астана»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 25 июля 2024 года

В первом отборочном раунде команда Игоря Пикущака выбила «Торпедо-БелАЗ». Вопросы об исходе противостояния отпали уже после первой игры благодаря уверенной победе «красных орлов» в Жодино (4:2). Ответка в Орхее закончилась нулевой ничьей, и «Милсами» в третий раз за четыре последних сезона прорвался во второй этап квалификации Лиги конференций. Правда, дальше этой стадии молдавский клуб пока не забирался.

«Астана» в прошлом сезоне выступала на групповом этапе ЛК — заняла третье место в квартете с «Динамо Загреб», «Викторией Пльзень» и «Балкани». В чемпионате Казахстана желто-синие финишировали на второй строчке, но начало нынешней кампании пока проваливают. После 12 туров у коллектива Григория Бабаяна набралось только четыре победы — столичные осели на девятой позиции с 15 очками и отстают от лидирующего «Ордабасы» на 10 баллов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Милсами» — «Астана»

О потерях в составах команд не сообщалось.

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«Милсами» — «Астана»: статистика личных встреч

Соперники сыграют друг с другом впервые в истории — ранее они не пересекались ни в товарищеских матчах, ни в официальных турнирах.

Прогноз и ставка на матч «Милсами» — «Астана»

Желто-синие находятся в кризисе: в семи последних играх чемпионата Казахстана победили всего однажды. При этом парни Григория Бабаяна выиграли в обоих июльских матчах Кубка лиги с общим счетом 9:2. Участие в квалификации еврокубков — еще один шанс на перезагрузку. Тем более столичные встретятся с командой, которая ни разу не преодолевала второй квалификационный раунд Лиги конференций. Противостояние с «Торпедо-БелАЗ» показало, что «красные орлы» обладают яркой атакой, но в обороне далеко не безгрешны. Стоит ждать, что поединок «Милсами» с «Астаной» тоже получится результативным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Астана
ФК Милсами
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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