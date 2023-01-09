СКА — «Спартак»: Хайруллин с партнерами устроят еще одно шоу
10 января лидер КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится со «Спартаком». Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «KHL Prime», эфир стартует в 19.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев весомыми фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.44, что составляет примерно 68% вероятности. Успех красно-белых идет за 6.10 (15%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 5.50 (17%).
Выигрыш армейцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.23, этот рынок на «Спартак» можно взять за 4.40.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
•Ф1(-1.5) идет за 1.77, Ф2(+1.5) — за 2.10;
• Ф1(-2.5) можно взять за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.52.
Команды встречались в этом сезоне уже трижды, и каждый раз армейцы уверенно побеждали: 5:1, 6:4 и 4:2. СКА имеет хорошую статистику против красно-белых — проиграл в основное время лишь однажды за последние 10 встреч. Поставить на то, что в предстоящей игре «Спартак» все-таки не уступит, можно за 2.80.
В каждом очном матче этого сезона команды на двоих забрасывали минимум шесть шайб. Несмотря на это, тотал больше 5.5 гола оценен немалыми 2.06, а ТМ 5.5 — более приземленными 1.80.
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СКА — лучшая команда текущего сезона КХЛ: армейцы лидируют как на «Западе», так и в общей турнирной таблице. Причем коллектив Романа Ротенберга уже оформил неплохой отрыв — ЦСКА отстает от них на 11 очков. При этом в последнее время клуб выступает нестабильно: одержал лишь три победы в семи матчах.
СКА забивает больше всех в КХЛ: за 49 матчей настрелял уже 173 шайбы, в среднем — 3.53 за игру. В команде выступает лучший бомбардир лиги Марат Хайруллин, нападающий оформил уже 45 результативных действий (22+23). В последних двух победных матчах армейцы очень эффектно громили соперников: «Трактор» уступил 3:9, «Сочи» — 3:6.
В ворота «Спартака» армейцы в этом сезоне в каждой из трех игр забрасывали минимум четыре шайбы. Индивидуальный тотал петербуржцев больше 3.5 гола можно взять за 1.95, ИТМ1 (3.5) — за 1.85.
Красно-белые победой над «Локомотивом» в прошлом матче прервали серию из девяти матчей, в которых не выигрывали в основное время и потерпели восемь поражений. Причем до этого москвичи одержали шесть побед подряд. «Спартак» выступает нестабильно, но пока держится на седьмом месте в Западной конференции. Правда, отрыв от идущего девятым минского «Динамо» — лишь три очка.
Команда Игоря Гришина немного забивает — в среднем 2.27 шайбы за матч. Реже в КХЛ отличаются только пять коллективов. При этом за красно-белых выступает девятый бомбардир лиги Александр Хохлачев, который набрал уже 39 результативных действий (14+25).
Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года
Красно-белые проводят нестабильный сезон, а в последнее время показывают слабые результаты — победили всего дважды в предыдущих десяти матчах в КХЛ. Причем одну из игр забрали только в серии буллитов. Также москвичи немало пропускают: в среднем по сезону получают 2.55 шайбы за матч, но из последних десяти встреч в восьми получили минимум три гола.
СКА же показывает высокую результативность (3.53 шайбы в среднем за игру), а за последние три матча петербуржцы оформили 16 голов. Вдобавок за три встречи со «Спартаком» в этом сезоне красно-белые всегда побеждали с отрывом минимум в две шайбы и забивали хотя бы четыре раза.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2