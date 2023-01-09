В последних трех матчах армейцы забросили 16 шайб.

10 января лидер КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится со «Спартаком». Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «KHL Prime», эфир стартует в 19.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев весомыми фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.44, что составляет примерно 68% вероятности. Успех красно-белых идет за 6.10 (15%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 5.50 (17%).

Выигрыш армейцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.23, этот рынок на «Спартак» можно взять за 4.40.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

•Ф1(-1.5) идет за 1.77, Ф2(+1.5) — за 2.10;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.52.

Команды встречались в этом сезоне уже трижды, и каждый раз армейцы уверенно побеждали: 5:1, 6:4 и 4:2. СКА имеет хорошую статистику против красно-белых — проиграл в основное время лишь однажды за последние 10 встреч. Поставить на то, что в предстоящей игре «Спартак» все-таки не уступит, можно за 2.80.

В каждом очном матче этого сезона команды на двоих забрасывали минимум шесть шайб. Несмотря на это, тотал больше 5.5 гола оценен немалыми 2.06, а ТМ 5.5 — более приземленными 1.80.

СКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 10 декабря 2023 года

СКА — лучшая команда текущего сезона КХЛ: армейцы лидируют как на «Западе», так и в общей турнирной таблице. Причем коллектив Романа Ротенберга уже оформил неплохой отрыв — ЦСКА отстает от них на 11 очков. При этом в последнее время клуб выступает нестабильно: одержал лишь три победы в семи матчах.

СКА забивает больше всех в КХЛ: за 49 матчей настрелял уже 173 шайбы, в среднем — 3.53 за игру. В команде выступает лучший бомбардир лиги Марат Хайруллин, нападающий оформил уже 45 результативных действий (22+23). В последних двух победных матчах армейцы очень эффектно громили соперников: «Трактор» уступил 3:9, «Сочи» — 3:6.

В ворота «Спартака» армейцы в этом сезоне в каждой из трех игр забрасывали минимум четыре шайбы. Индивидуальный тотал петербуржцев больше 3.5 гола можно взять за 1.95, ИТМ1 (3.5) — за 1.85.

Красно-белые победой над «Локомотивом» в прошлом матче прервали серию из девяти матчей, в которых не выигрывали в основное время и потерпели восемь поражений. Причем до этого москвичи одержали шесть побед подряд. «Спартак» выступает нестабильно, но пока держится на седьмом месте в Западной конференции. Правда, отрыв от идущего девятым минского «Динамо» — лишь три очка.

Команда Игоря Гришина немного забивает — в среднем 2.27 шайбы за матч. Реже в КХЛ отличаются только пять коллективов. При этом за красно-белых выступает девятый бомбардир лиги Александр Хохлачев, который набрал уже 39 результативных действий (14+25).

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года

Красно-белые проводят нестабильный сезон, а в последнее время показывают слабые результаты — победили всего дважды в предыдущих десяти матчах в КХЛ. Причем одну из игр забрали только в серии буллитов. Также москвичи немало пропускают: в среднем по сезону получают 2.55 шайбы за матч, но из последних десяти встреч в восьми получили минимум три гола.

СКА же показывает высокую результативность (3.53 шайбы в среднем за игру), а за последние три матча петербуржцы оформили 16 голов. Вдобавок за три встречи со «Спартаком» в этом сезоне красно-белые всегда побеждали с отрывом минимум в две шайбы и забивали хотя бы четыре раза.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.77.